القثامي لـ”لمواطن”: درجات الحرارة ستلامس الصفر

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

‏أكد الباحث في المناخ عباد القثامي، أن هناك موجة باردة قادمة من الشرق قطبية المنشأ تتأثر بها شمال المملكة، حيث تبدأ من مساء اليوم الاثنين لتنخفض درجات الحرارة أكثر من 7 درجات.

وتوقع القثامي، في تصريحات إلى “المواطن“، أن تلامس درجة الحرارة الصغرى الصفر المئوي على أغلب مناطق شمال المملكة، خاصة صباح الجمعة وهي ذروة الموجة الباردة.

وأضاف أنه من المحتمل أن تسجل درجة الحرارة في حفر الباطن 4 درجات في ذروة الموجة الباردة والتي تمتد إلى أسبوع، مشددًا على ضرورة أن يحصن أولياء أمور الطلاب والطالبات في وقت الصباح بالملابس الثقيلة لمقاومة الموجة الباردة على مناطق شمال المملكة وشمال شرقها.