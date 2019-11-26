القحطاني لأسطورة روما: هل أنت مستعد للمباراة؟

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني، رسالة إلى أسطورة نادي روما الإيطالي فرانشيسكو توتي.

وأعلن القحطاني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مشاركة توتي في مباراة اعتزاله، وارتدائه القميص رقم 10.

وكتب ياسر القحطاني لأسطورة روما عبر “تويتر”: “أهلًا توتي.. هل أنت مستعد للمباراة؟.. سوف يحدث في وقت أقرب مما تعتقد!”.

اعتزال ياسر القحطاني:

وستُقام مباراة اعتزال ياسر القحطاني على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في الأول من شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة العديد من النجوم العالميين أمام الهلال.

وكان القحطاني قد أعلن أن مدرب الهلال السابق، الأرجنتيني رامون دياز هو من سيقود فريقه في مباراة اعتزاله، وكشف عن بعض الأسماء المشاركة، ومنهم ميريل رادوي، كريستيان ويلهامسون، طارق التائب، لي يونغ وعمر السومة.

وتأكدت مشاركة عدد من النجوم في مباراة اعتزال ياسر القحطاني، وهم: الإيطالي أندريا بيرلو، الهولندي روبن فان بيرسي، الكاميروني صامويل إيتو، بالإضافة إلى أسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي.