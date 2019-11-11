القحطاني مديرًا لكرة القدم بنادي #النصر

المواطن - مروة نبيل

أصدر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، صفوان السويكت، قرارًا بتعيين عايض القحطاني مديرًا لكرة القدم خلفًا لمحسن الحارثي.

وثمّن صفوان السويكت الجهود الكبيرة التي قام بها محسن الحارثي طوال فترة عمله في نادي النصر، متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة.

وسبق أن عمل عايض القحطاني مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل عدة مواسم، وتولى منصب إداري شؤون اللاعبين، وتركز عمله على تنسيق المعسكرات الداخلية والخارجية، وتنسيق كافة الأمور الإدارية مع مدير الأخضر.

يُذكر أن إدارة نادي النصر السابقة، برئاسة سعود السويلم، قد عينت محسن الحارثي مديرًا لكرة القدم الموسم الماضي، الذي شهد تتويج الفريق الأول بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.