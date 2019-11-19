القحطاني يعلن مشاركة رباعي مميز باعتزاله

المواطن - مروة نبيل

أعلن نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني عن أسماء 4 لاعبين مميزين سيشاركون في مباراة اعتزاله.

وستُقام مباراة اعتزال ياسر القحطاني على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في الأول من شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة العديد من النجوم العالميين أمام الهلال.

وكتب القحطاني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “طوال مسيرتي الكروية تشرفت بمزاملة العديد من النجوم.. حققت فيها معهم العديد من الإنجازات والذكريات”.

وتابع نجم الهلال السابق قائلًا: “النجوم كلكم تحبونهم وهم نجوم سطعوا في سماء كرتنا السعودية ورفعوا اسمها بمهاراتهم وروحهم وتفانيهم.. وبيسعدني حضورهم ومشاركتهم معي بفريق Y20”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “بعلمكم بعض الأسماء مثل ما توقعتوا الرباعي اللي متّعكم في الهلال رادوي، طارق التايب، ويلهامسون ولي يونج، وشاركوني أيامًا جميلة بيكرموني بحضورهم إن شاء الله”.

يُذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، سبق وأعلن عن طرح تذاكر مباراة اعتزال ياسر القحطاني، يوم غد الأربعاء.