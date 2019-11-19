القرني: باراجواي أفضل استعداد لـ خليجي 24

المواطن - مروة نبيل

أكد حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فواز القرني، أن مباراة باراجواي تُعتبر استعدادًا جيدًا لبطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، مشددًا على أن اللاعبين تعاهدوا على لعب جميع المباريات بـ”شراسة”.

ولعبت السعودية ضد باراجواي وديًّا على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض “ملعب الملز”، وانتهت المباراة الودية الدولية بالتعادل السلبي.

وقال القرني: “النتيجة لم تكن مرضية لنا كلاعبين، تعاهدنا قبل المباراة بأن كل مباراة لا تختلف عن غيرها سواء رسمية أو ودية.. وأن نقدم كل مباراة بشراسة، والتعادل السلبي أفضل من الخسارة، المباراة قوية اليوم أمام منتخب كبير”.

وتابع: “كانت مباراة مهمة قبل كأس الخليج العربي خاصة أن هناك لاعبين غير متواجدة معنا الآن، ولكن الفريق ظهر بشكل مميز وككتلة واحدة وقلب واحد، وأعتقد أنها استعداد جيد”.

وعن إعطاء فرص للاعبين خلال مباراة باراجواي اليوم، قال القرني خلال تصريحاته للقناة الرياضية السعودية: “نحن عائلة واحدة لازم يكون الجميع جاهز، والجميع كان على قدر الثقة”.

وتحدث عن المشاركة في خليجي 24، قائلًا: “أكيد حمل كبير؛ لأننا نحمل على صدورنا شعار غالٍ، وهو المملكة العربية السعودية ونتشرف أننا نخدم هذا الوطن الغالي”.

واختتم فواز القرني تصريحاته قائلًا: “يجب أن نظهر بالشكل الأمثل في هذه البطولة والتصفيات.. أتوقع أن كأس الخليج العربي بطولة مهمة لنا كلاعبين وكمنتخب ووطن لإثبات جدارتنا”.

فواز القرني – لاعب المنتخب السعودي:

تعاهدنا قبل المباراة بأن كل مباراة لا تختلف عن غيرها سواءً رسمية أو ودية.. وأن نقدم كل مباراة بـ "شراسة".. نحن نحمل على صدورنا شعار غالي وسنظهر بالصورة التي تليق بالمملكة.#السعوديه_باراغواي pic.twitter.com/9TTQ0tsMMu — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 19, 2019