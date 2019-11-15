القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل والأرجنتين

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، ضمن منافسات موسم الرياض.

البرازيل والأرجنتين

ومن المقرر أن تنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، وسيتم إذاعتها عبر قناة KSA Sports 1 HD، ويكون فهد العتيبي هو المعلق على السوبر كلاسيكو.

وستشهد مباراة البرازيل والأرجنتين في ملعب الملك سعود حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا للشعبية الكبيرة للمنتخبين، بالإضافة إلى تواجد نجم التانغو وفريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.

وأعلن مدرب التانغو، ليونيل سكالوني عن مشاركة ميسي ومهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو كأساسيين في مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.

على الجانب الآخر، أكد مدرب السامبا، تيتي أن مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم ستكون فرصة جيدة لإشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين، والوقوف على مستوياتهم.