القنوات الناقلة لـ مباراة السعودية والبحرين

المواطن - محمد سمعه

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، مواجهة قوية أمام شقيقه منتخب البحرين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين.

وستنقل قناتا OMAN SPORT وBAHRAIN SPORT وقائع مباراة السعودية والبحرين في خليجي 24، حيث يهدف المنتخب السعودي إلى مصالحة عشاقه بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام منتخب الكويت يوم الأربعاء الماضي.

ويملك المنتخب السعودي قيمة تسويقية تصل إلى 33 مليون يورو بينما يملك المنتخب البحريني قيمة تسويقية تصل إلى 1.98 مليون يورو.

وسيدخل المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد أملًا في الفوز بعد الخسارة أمام الكويت، حيث حقق الأخضر قبل لقاء البحرين وتحت قيادة رينارد انتصارين و4 تعادلات وخسارة واحدة، ويحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، بينما حقق منتخب البحرين ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، ويحتل المركز الثاني في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال برصيد تسع نقاط.

وستُقام مباراة السعودية والبحرين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

وكان المنتخب البحريني تعادل بدون أهداف مع منتخب سلطنة عُمان في الجولة الأولى من خليجي 24.

وجاء التشكيل الرسمي للأخضر مكونًا من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: حسان تمبكتي، محمد خبراني، ياسر الشهراني، سلطان الغنام.

في خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالله عطيف.

في خط الهجوم: عبدالله الحمدان، نواف العابد، سالم الدوسري.

أما القائمة الاحتياطية فجاءت مكونة من:

يحيى الشهري، طلال العبسي، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد، محمد اليامي، أمين بخاري، عبدالعزيز البيشي، تركي العمار، فراس البريكان، عبدالفتاح عسيري، عبدالإله المالكي، هتان باهبري.