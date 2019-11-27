القنوات الناقلة لـ مباراة السعودية والكويت

المواطن - محمد سمعه

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره المنتخب الكويتي، اليوم في بطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين، المقامة في قطر.

ومن المقرر أن تنقل قنوات ” تلفزيون الكويت” وقناة عمان مباراة المنتخب السعودي أمام شقيقه الكويتي.

وكشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي عن تشكيلة الأخضر لمواجهة المنتخب الكويتي في كأس الخليج.

وجاءت القائمة الرئيسية للأخضر مكونة من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: محمد خبراني، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد.

في خط الوسط: حسان تمبكتي، سلطان الغنام، عبدالإله المالكي، تركي العمار، يحيى الشهري.

في خط الهجوم: فراس البريكان، عبدالعزيز البيشي.

أما القائمة الاحتياطية فجاءت مكونة من:

أمين بخاري، محمد اليامي، طلال العبسي، سلمان الفرج، عبدالله الحمدان، نواف العابد، هتان باهبري، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، عبدالفتاح عسيري، محمد كنو، سالم الدوسري.