القوات البحرية تدشن الشعار والموقع الرسمي لملتقى السفن الدورية
ينطلق في الرياض نهاية نوفمبر

القوات البحرية تدشن الشعار والموقع الرسمي لملتقى السفن الدورية

2019/11/06
الساعة 5:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

دشنت القوات البحرية الملكية السعودية شعار وهوية “الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية ” الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ، بعنوان (أهمية تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية) والموقع الإلكتروني الخاص به، (هنا)، بحضور عدد من قادة ورؤساء الجهات المعنية في البيئة البحرية على المستوى الوطني والدولي، وذلك خلال الفترة (27 – 29) ربيع الأول 1441هـ الموافق (24 – 26) نوفمبر 2019م بالرياض .
ويستعرض الملتقى عدداً من المحاور الرئيسية يقدمها خبراء من ذوي الاختصاص والخبرة في ما يتعلق بالبيئة البحرية تتناول نظرة عامة عن الممرات البحرية الاستراتيجية، والتهديد الإقليمي، والأمن البحري، والقانون الدولي ، ومكافحة الجريمة في البيئة البحرية.
كما يوفر الملتقى ورش العمل لكافة المحاور، بالإضافة إلى معرض مصاحب للملتقى لأبرز الشركات العالمية لتقديم أحدث المنظومات والتقنيات والمعدات في البيئة البحرية.


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