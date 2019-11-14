الكابتن ماجد يعود عبر موسم الرياض

المواطن - الرياض

افتتح، أمس الخميس، معرض الـ”أنمي” السعودي أبوابه لزوار موسم الرياض ولمحبي وعشاق الـ”أنمي” الياباني، وذلك بحضور كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وينتظر الزوار العديد من الفعاليات والعروض المسرحية والغنائية والجلسات النقاشية طوال أيام المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى السبت، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ.

وشهد حفل افتتاح المعرض إعلان عودة مسلسل الـ”أنمي” الشهير “الكابتن ماجد” للجمهور العربي عبر شاشة إحدى القنوات العربية، حيث وقعت اتفاقية بين مؤلف المسلسل ورسام شخصيته الرئيسية مع القناة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة.

ومن المنتظر أن يعرض المسلسل في شهر ديسمبر المقبل، على أن يتغير اسمه إلى “كابتن توسوباسا” المعروف عربيًا بـ”الكابتن ماجد”.

ويُعد معرض الـ”أنمي” السعودي أكبر حدث للـ”أنمي” في الشرق الأوسط، حيث يمزج بين شخصيات الـ”أنمي” الكلاسيكية والحديثة، بتواجد 70 شخصية “أنمي” من أكبر الاستديوهات اليابانية، إضافة إلى عدد من الشركات المختصة لبيع منتجات الـ”أنمي”.