الكاملي: #الاتحاد يعيش في فوضى عارمة

المواطن - مروة نبيل

انتقد الإعلامي عمر الكاملي مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، مؤكدًا أن العميد يعيش حالة من الفوضى العارمة خلال الفترة الأخيرة.

وقال: “أعتقد أن مفتاح الاتحاد لدى كل لاعب وكل إداري يروح ومثل ما يروح ويرجع مثل ما يرجع.. الاتحاد يعيش في فوضى عارمة ليس لها أي حدود.. الاتحاد مشكلته مشكلة بكل أمانة”.

وتابع: “الجميع يتحمل ما وصل إليه الاتحاد الآن وخاصة إدارة أنمار الحائلي وأحمد كعكي، فعلًا هناك قرار انضباطي مهم حدث للمدافع دا كوستا، وبعد مباراة الاتفاق تحديدًا حدثت هوجة داخل غرفة الملابس حول المكافآت كانت متأخرة 3 أشهر”.

وأضاف خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”: “طبعًا النظام شهرين ويحق للاعب فسخ عقده، وتفادت الإدارة هذه الأزمة قبل أسبوع وسددت راتبين لجميع اللاعبين”.

#صحف عمر الكاملي :#الاتحاد يعيش في فوضى عارمه ليس لها حدود وادارة أنمار تتحمل كل شيء، والنادي الآن مطالب بمبلغ 130 مليون ريال خلال شهرين واذا لم تسدد سيكون هناك عقوبات. pic.twitter.com/4XjwRCQDAt — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 28, 2019

وواصل: “ولكن هناك فوضى عارمة في الاتحاد من سمح للاعب رودريجيز بالإعارة مجانًا والاتحاد يدفع 50% من راتبه؟ مَن سمح بالتعاقد مع فيتشيو وخيمينيز؟ من سمح بذهاب سونوغو؟ كلها أخطاء وتراكمات تتحملها الإدارة”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “الإدارة سلمت مع كل أسف حبل المشنقة للمدرب سييرا ورحل، هناك أخطاء كثيرة وأخطاء لا حدود لها، الاتحاد مطالب بـ130 مليون ريال خلال شهر أو شهرين سيتم توقيع عقوبات عليه، وآخر شيء 18 مليونًا لصالح إحدى الشركات يسددها خلال أسبوع”.

وواصل: “هناك مشاكل كبيرة أنا أحمل أنمار الحائلي في المقام الأول، لأنه أكد أنه أهل لهذا الموقع وهذا الكرسي واتضح بعد فترة مع كل احترامي وتقديري له أنه غير مقتدر ماديًا أو فكريًا، تحتاج الفكر وأن يكون هناك أعضاء شرف مهمون وأعضاء مجلس إدارة مهمون وأصحاب قرار مقتدرون ماديًا”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “هيئة الرياضة لم تقصر مع جميع الأندية ولم نر هذه الإشكالية تحدث في كثير من الأندية الدعم هو نفس الدعم، لؤي ناظر نجح وغيره، الاتحاد يحتاج شخصية مهمة كشخصية نواف المقيرن مقتدر ماديًا أو كشخصية لؤي ناظر القادر إداريًا على قيادة الاتحاد والعودة به إلى المنصات”.