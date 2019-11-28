الكشف عن ثروة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

المواطن - متابعة

كشفت صحيفة مصرية عن تركة الفنان المصري الراحل، هيثم أحمد زكي، والتي ستذهب بقرار من المحكمة لأخيه غير الشقيق من الأم، رامي عز الدين.

وأفادت مصادر بأن تركة هيثم زكي تضم 3 وحدات سكنية، ومبلغ يقدر بـ 500 ألف جنيه وسيارة، وفقًا لـ”الوطن”.

وكان الأخ غير الشقيق للفنان أحمد زكي يقيم بصفة دائمة في لندن، رفقة والده رجل الأعمال عز الدين بركات، ووصل إلى مصر بعد وفاة هيثم لتلقي العزاء.

وتوفي هيثم أحمد زكي في 7 نوفمبر 2019 إثر هبوط حاد في الدورة الدموية في شقته الكائنة في ضاحية الشيخ زايد بمحافظة الجيزة في مصر.