الكشف عن موعد عودة بوغبا

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الخميس، عن الموعد النهائي لعودة نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي بول بوغبا من الإصابة التي أبعدته عن مباريات فريقه لفترة طويلة.

وأكدت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن بوغبا سيعود خلال 10 أيام، بعدما غاب عن المباريات لمدة شهرين، بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن النجم الفرنسي من المتوقع أن يشارك في مباراة مانشستر يونايتد ضد السيتي، المقرر إقامتها في السابع من شهر ديسمبر المقبل.

وكان من المتوقع أن يكون بوغبا جاهزًا، للمشاركة في مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد الأخيرة، إلا أن مدرب الشياطين الحمر، أولي جونار سولسكاير، كان حريصًا على عدم الدفع به، لكي يكون لائقًا تمامًا للمرحلة المقبلة.

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد 9 مباريات، خلال شهر ديسمبر المقبل، في بطولات الدوري الإنجليزي، الدوري الأوروبي وكأس الرابطة.