اللواء الجلعود في ذكرى بيعة الملك سلمان : حاضرنا مليء بالإنجازات

المواطن - الرياض

عبّر وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، عن تهنئته للقيادة الرشيدة باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الأحوال المدنية بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في البلاد، مشددًا على أن هذا اليوم يعد مناسبة عزيزة على نفوسنا ويمثل صورة حية من صور التلاحم الكبير بين القيادة والشعب والتي نجدد من خلالها البيعة والولاء والطاعة لمقام خادم الحرمين الشريفين.

وأكد اللواء الجلعود أن ذكرى البيعة الخامسة تحُل علينا ونحن نشهد مسيرة حافلة بالتطور والازدهار ونهضة شاملة في كافة مجالات الحياة، ننعم فيها بوافر الأمن والأمان والاستقرار، بخطى ثابتة وواثقة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى حاضر مليء بالإنجازات ومستقبل مشرق وزاهر لهذا الوطن الغالي والشعب الوفي في ظل الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

واختتم اللواء الجلعود كلمته قائلًا: “نسأل الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن والشعب الكريم نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يحفظنا من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمه التي لا تحصى في ظل عناية ورعاية قيادته الرشيدة، وأن يمن على والدنا وباني نهضتنا خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالصحة والعافية ومزيد من العزة والتمكين، وأن يعز بهما الإسلام والمسلمين”.