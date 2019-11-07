الليلة.. حفل غنائي لـ عمرو دياب في موسم الرياض
على مسرح محمد عبده

الليلة.. حفل غنائي لـ عمرو دياب في موسم الرياض

2019/11/07
الساعة 9:19 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

يحيي النجم والمطرب الكبير عمرو دياب، مساء اليوم “الخميس” حفلًا غنائيًا ضخمًا، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة الترفيه.

ويشارك في الحفل النجم العالمي فرينش مونتانا بالإضافة إلى الدي جي دميتري فيجاس والدي جي لايك مايك.

وذكرت الهيئة العامة الترفيه أن الحفل سيقام على مسرح محمد عبده في قلب العاصمة الرياض، كما أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات موسم الرياض عن نفاد التذاكر للحفل.

ونشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، للإقبال الكبير من الجماهير قبل انطلاق حفل عمرو دياب.


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