المالكي: مستعدون لديربي الخليج وهدفنا اللقب

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبدالإله المالكي على الاستعداد جيدًا لمباراة الكويت في أولى مباريات الأخضر بمنافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج بجانب منتخبات الكويت والبحرين، وعمان حامل لقب النسخة الماضية، ويبدأ مشواره بمواجهة الكويت، مساء يوم غد الأربعاء.

وقال عبدالإله المالكي خلال تصريحاته في مقطع فيديو نشره حساب المنتخب السعودي الرسمي على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “مستعدون لديربي الخليج ضد الكويت، والمباراة ستكون ممتعة بين الفريقين الشقيقين”.

وتحدث عن تأثير اللاعبين الخبرة في صفوف الأخضر على مستواه، قائلًا: “سلمان الفرج وعبدالله عطيف من أبرز اللاعبين في هذا المركز، ودائمًا أستفيد منهم سواء في التمرين أو خارج الملعب، كنت أتابعهم من قبل، وصرت متواجدًا معهم”.