المالك يكشف كواليس صلح حمد الله وموظفة المطار

المواطن - مروة نبيل

أكد العضو الذهبي بنادي النصر سلمان المالك انتهاء أزمة نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي عبدالرزاق حمد الله، مع موظفة أمن بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وكان حمد الله قد دخل في مشادة مع موظفة برتبة عسكرية، لرفضه مرور زوجته الحامل عبر جهاز التفتيش، لتتحول الأزمة إلى النيابة العامة؛ قبل أن يتصالح الطرفان، وتسقط القضية نهائيًّا.

وقال سلمان المالك: “الحمد لله المشكلة انتهت بين جميع الأطراف في القضية، كان هناك حديث بيني وبين أهل الموظفة، وأوجه لها الشكر هي وأهلها، ونقدرها هي وزملاءها في عملهم بالقطاع الهام”.

وأضاف خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”: “أشكر أيضًا مسؤولي نادي النصر وعبدالرزاق حمد الله، وكان هناك نقاش إيجابي ورغبة في الصلح من الطرفين بدون الدخول في تفاصيل القضية؛ لأنها أصبحت جزءًا من الماضي”.

وتابع: “والحمد لله تم الصلح على خير بشكل مرضٍ لجميع الأطراف بعد تقريب وجهات النظر، وأشكرهم كأسرة وأشكر أيضًا رئيس نادي النصر صفوان السويكت وعبدالرحمن الحلافي؛ لأنهم كانوا جميعًا أطرافًا إيجابية”.

واختتم العضو الذهبي بنادي النصر تصريحاته قائلًا: “جميع الأطراف تنازلوا عن حقوقهم وأصبح الصلح من الطرفين، وتنازلوا عن القواضي”.