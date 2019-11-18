المبارك يعتذر عن منصب رئاسة الوزراء بالكويت

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أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال.

كما كلف أمير الكويت جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما اعتذر المبارك لأمير الكويت عن تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.

وكان أمير الكويت قد قبِل استقالة الحكومة، الخميس الماضي.

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير الكويت سيوجه كلمةً إلى الأمة مساء اليوم، مشيرة إلى أن أمير البلاد استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء السابق ناصر الأحمد الصباح في إطار المشاورات “التقليدية” الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال جابر المبارك: “اعتذاري عن تشكيل الحكومة الكويتية بسبب الافتراءات التي طالتني”.

وأضاف: “وسائل الإعلام ومواقع التواصل عجت بادعاءات تحمل شبهة مساس بذمتي”.

وتابع جابر المبارك، وفقاً لـ”العربية”، “أكاذيب صدرت ضدي من زميل وأخ تربطني به صداقة امتدت لعقود”.