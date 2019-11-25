المحادثات الأمريكية الصينية ترفع أسعار النفط

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط يوم أمس الاثنين، حيث جددت تصريحات إيجابية من الولايات المتحدة والصين آمال الأسواق العالمية بأن أكبر اقتصادين في العالم قد يوقعان قريبًا اتفاقًا مرحليًّا لإنهاء حربهما التجارية.

وختمت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة مرتفعة 26 سنتًا بما يعادل 0.4 بالمائة إلى 63.65 دولار للبرميل، في حين تحدد سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 24 سنتًا أو 0.4 بالمائة إلى 58.01 دولار للبرميل.

وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في أواندا: ”أسعار النفط مستقرة على نحو مفاجئ، رغم الحساسية المعتادة لأخبار التجارة”.

وتابع: “من الواضح أن الزخم مفقود في موجات الصعود الأحدث للخام، وإن كانت الانتعاشة القوية أواخر الأسبوع الماضي قد تعطي المراهنين على صعود الأسعار مبررًا للتفاؤل”.