المدني يحذر من طقس الباحة : أمطار وبرد
يجب الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

المدني يحذر من طقس الباحة : أمطار وبرد

2019/11/27
الساعة 9:06 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة تشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.
من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • أمطار وسيول وبرد على جازان
    •
  • المدني يحذر من طقس الباحة : أمطار وبرد
    •
  • أمطار على أبها والضباب يعرقل حركة المرور
    •
  • أمطار على مكة حتى السابعة مساء
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :