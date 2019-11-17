المراعي وناشيونال جيوغرافيك تتوجان الفائزين بمسابقة لحظات.. غدًا

المواطن - الرياض

من المقرر أن تعلن شركة المراعي، وقناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي، غدًا، أسماء الفائزين في النسخة التاسعة من مسابقة لحظات للتصوير الفوتوغرافي، التي أقيمت هذا العام تحت عنوان “أسواق الشرق الأوسط” احتفاءً بتنوع قصص الأسواق من جميع أنحاء العالم العربي.

وشاركت في المسابقة، التي تقام تحت رعاية شركة المراعي للعام السادس على التوالي، أكثر من 50.000 صورة من مختلف أنحاء العالم العربي حيث سُمح للأطفال بالمشاركة لأول مرة، وشهد هذا العام مشاركات كثيفة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حصلت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر، تليها الإمارات العربية المتحدة. فيما قادت مصر منطقة شمال إفريقيا، والتي تضمنت دخول موجة ضخمة من المغرب والجزائر وتونس مما أبرز تنوع المنطقة.

من جانبه قال عبد الله بن ناصر العتيبي، مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة المراعي: “إن الشركة تفخر بدعمها لمسابقة لحظات، باعتبارها أكبر مسابقة للتصوير الفوتوغرافي في العالم العربي، حيث تمنح الآلاف الفرصة للتعبير عن مواهبهم، كما تتيح للفائزين منهم فرصة فريدة للتعلم من خبراء التصوير الفوتوغرافي في العالم”.

وأضاف العتيبي: “إن المراعي انطلاقًا من مبادرتها لدعم المواهب العربية، سعت لرعاية هذه المسابقة، باعتبارها منصة لدعم المواهب، وبما يتماشى مع برنامج الشركة للمسؤولية الاجتماعية، الذي يعد العنصر البشري وتطويره أحد محاوره الرئيسة”.

وتعد المراعي، أكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًا في العالم، وأكبر شركة لإنتاج وتوزيع المواد الغذائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما صنفت ضمن قائمة فوربس لأكثر الشركات التي تحظى بالتقدير على مستوى العالم لعام 2019. حيث حلت المراعي في الترتيب السادس ضمن شركات الأغذية وفي الترتيب 123 بين شركات العالم، في القائمة التي ضمت 250 شركة عالمية.