المرحلة الأولى من رالي العلا نيوم.. ابن سعيدان الأسرع ويوم رائع لـ ألونسو

المواطن - العلا

انطلقت اليوم، الأربعاء، المُنافسات الفعلية لرالي العُلا نيوم، الجولة الثالثة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، حيث خاض المُتسابقون صباح اليوم المرحلة الخاصة الأولى (“العُلا – 1”) وطولها 212 كيلومترًا، بدأت من “الرفيعة” وانتهت في “قرية عين”، حول محافظة العُلا.

ونجَحَ السائق السعودي ياسر بن سعيدان على متن سيارته “الميني” في فرض اسمه على رأس جدول الأوقات، بعد إنهائه المرحلة خلال 1:47:08 ساعة، تلاه الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي “بيجو”، بفارقٍ يقل عن أربع دقائق، رغم المشاكل الملاحية التي واجهها.

من جهة أخرى اكتفى السعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي على متن سيارته “تويوتا”، والفائز بلقب الجولة الماضية في رالي القصيم، بالوُصول ثالثًا، حيث عانى جُملةً من المشاكل، أوجزها في تصريحه، حيث قال: “الحمد لله كان يومًا جيدًا نوعًا ما، مع بداية مُوفقة، لكن تعرضنا لانثقاب في أحد الإطارات، واستعصى علينا فكّ إحدى براغي العجلة الخلفية اليُمنى لفترةٍ طويلة عندما أردنا استبدالها، وهنا خسرنا كثيرًا من الوقت الثمين”.

لكن ما يزال الراجحي ضمن دائرة المُنافسين مع تأخره بـ 6:24 دقائق فقط عن مُواطنه المُتصدِّر، وتعهَّد بالسعي لتعويض هذا الفارق في المراحل المُقبلة.

وفور انتهاء المرحلة الأولي، صرح الشيخ القاسمي قائلًا: “سارت الأمور على ما يُرام معنا، إلا أننا تُهنا عن المسار عند الكيلو 47 داخل المرحلة، وخسرنا بعض الوقت، لكن نجحنا بالعودة للمسار الصحيح ومُواصلة القيادة بسُرعة لتعويض الوقت الذي خسرناه”.

أما السائق الإسباني فِرناندو ألونسو “تويوتا” فقد سجَّل نتيجةً جيدةً بإنهائه مرحلة اليوم رابعًا، رغم مُنافسته بين سائقين كبار لهم خبرةٌ بالراليات الصحراوية، مما يُشير إلى أن “الماتادور” يتعلَّمُ دروسه جيدًا خارج الحلبات، وأكمل السائق السعودي عيسى الدوسري “نيسان” ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

وقال ألونسو بعد نهاية المرحلة: “كان اليوم جميلًا رغم أنه كان طويلًا بمسافة أكثر من 200 كيلومتر، والجيِّد فيه أننا لم نُواجه مشاكل تُذكر على غرار ما حصل معنا في جنوب إفريقيا والمغرب، وهذا أمرٌ مُهمٌ للغاية من أجل الاستعدادات والتحضيرات لرالي داكار، والتقدُّم في البرنامج المُتبَّع واكتساب خبرة قيِّمة”.

وأضاف: “مع اكتسابي للثقة سأعمل غدًا على رفع وتيرة أدائي، ولقد أُعجبتُ كثيرًا بالمناظر الخلّابة في المنطقة وحول المسار، وكان من الرائع رُؤيتها، وعلى العُموم كان اليوم المنشود، بلا مشاكل وعمل مُستمر”.

وأنهى السائق السعودي يوسف السويدي “نيسان” مرحلة اليوم أولًا في فئة سيارات الإنتاج التجاري المُتسلسل “تي 2″، والـ 14 في الترتيب العام، بتوقيت 2:18:30 ساعة، في حين كان صالح السيف الأول في فئة العربات الصحراوية الخفيفة “باغي” “تي 3″، بتوقيت 2:20:17 ساعة، واحتل المركز الـ 15 في الترتيب العام.

في فئة الدرّاجات النارية العادية، تصدَّر الدرّاج السعودي مشعل الغُنيم “كاي تي أم” نتائج مرحلة اليوم، بتوقيت 3:07:42 ساعات، تلاه مُواطناه محمد العُريني وعبدالله الهلال، وكلاهما يُشاركان على درّاجات هوندا، أما في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كواد”، فتصدرَّها الدرّاج السعودي عبدالمجيد الخُليفي بتوقيت 2:59:30 ساعَتَيْن، تلاه مُواطناه رياض العُريفان وسُفيان العُمَر، وجميعهم يمتطون “كواد” ياماها.

أما يوم غدٍ، الخميس السابع من نوفمبر، سيخوض السائقون المرحلة الخاصة الثانية (“العُلا – 2”)، وطولها 212 كيلومترًا، تبدأ في “الرفيعة” وتنتهي في “قرية عين”. هذا ويُعتبر رالي العُلا نيوم من فئة الراليات الصحراوية الطويلة “كروس كانتري”.

ويُقام رالي العُلا نيوم بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبد الله الفيصل، وإشراف بطل الشرق الأوسط للراليات سابقًا، السائق السعودي عبدالله باخَشَب، وبدعمٍ من الهيئة العامة للرياضة، وعبداللطيف جميل للسيارات، ومجموعة “إم بي سي” الإعلامية، و “العربية” للإعلانات الخارجية، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

الترتيب العام لفئة السيارات بعد المرحلة الخاصة الأولى (ترتيب غير رسمي):

01- ياسر بن سعيدان (السعودية)/ فرانسوا كازاليه (فرنسا) – ميني “أول 4 رايسينغ” – 1:47:08 ساعة

02- الشيخ خالد بن فيصل القاسمي (الإمارات)/ زافييه بانسيري (فرنسا) – بيجو “2008 دي كاي آر” – 1:51:53 ساعة

03- يزيد الراجحي (السعودية)/ قُسطنطين جيلستوف (روسيا) – تويوتا “هايلوكس” – 1:53:32 ساعة

04- فِرناندو ألونسو (إسبانيا)/ مارك كوما كامبس (إسبانيا) – تويوتا “هايلوكس” – 1:54:51 ساعة

05- عيسى الدوسري (السعودية)/ سيباستيان ديلاونيه (فرنسا) – نيسان “نافارا” – 1:55:05 ساعة

06- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد “أف 150 إيفو” – 1:56:05 ساعة

07- أحمد الشقاوي (السُعودية)/ ألكسيس كوزميتش (روسيا) – نيسان (“تي 1”) – 2:06:37 ساعة

08- خالد الفُريحي (السعودية)/ ستيفان دوبلي (فرنسا) – نيسان (“تي 1”) – 2:07:22 ساعة

09- مُطير الشمَري (السعودية)/ هاني الشمّري (السعودية) – نيسان (“تي 1”) – 2:10:46 ساعة

10- مُحمَّد التُويجري (السعودية)/ خالد المرشود (السعودية) – تويوتا (“تي 1”) – 2:13:09 ساعة

الترتيب العام لفئة الدرّاجات النارية بعد المرحلة الخاصة الأولى (ترتيب غير رسمي):

01- مشعل الغُنيم (السعودية) – “كاي تي أم – 450 رالي” – 3:07:42 ساعة

02- مُحمَّد العريني (السعودية) – هوندا – 46:05:00 ساعة

03- عبداللـه الهلال (السعودية) – هوندا – 52:00:00 ساعة

الترتيب العام للدراجات رُباعية العجلات “كوادز” بعد المرحلة الخاصة الأولى (ترتيب غير رسمي):

01- عبدالمجيد الخُليفي (السعودية) – ياماها – 2:59:30 ساعة

02- رياض العُريفان (السعودية) – ياماها – 3:02:37 ساعة

03- سُفيان العُمر (السعودية) – ياماها – 3:05:17 ساعة

الترتيب العام لفئة الشاحنات بعد المرحلة الخاصة الأولى (غير رسمي):

01- إبراهيم المُهنّا (السعودية)/ أسامة السند (السعودية)/ رائد أبو ذيب (السعودية)- مرسيدس