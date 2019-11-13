المسابقات ترفض اعتراض برشلونة

المواطن - مروة نبيل

رفضت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الطلب الذي تقدم به مسؤولو نادي برشلونة، بشأن عقوبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان ميسي قد حصل على بطاقة صفراء خلال مباراة برشلونة الأخيرة في الدوري الإسباني لكرة القدم أمام سيلتا فيجو، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 4/1.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن نادي برشلونة تقدم باعتراض على تلقي ميسي بطاقة صفراء، وشدد على أن النجم الأرجنتيني لم يرتكب خطأ أمام لاعب سيلتا فيجو، ولكنه نجح في لعب الكرة.

ورفضت لجنة المسابقات، طلب برشلونة، وقامت بتثبيت البطاقة الصفراء في سجل ميسي في الدوري الإسباني، مؤكدة أنه لا يوجد خطأ ملموس من جانب التحكيم في الواقعة، وذلك بعد مراجعة رسالة البارشا والأدلة المقدمة منه.

وأوضحت لجنة المسابقات أن تقديم خطأ ضد التحكيم، يتطلب تقديم أدلة تثبت وجهة النظر الأخرى بشكل لا لبس فيه، مشيرة إلى أنه إذا كانت اللعبة محل الجدل تقديرية، فلا يمكن أن تحل لجنة المسابقات، محل الحكم في التقييم.