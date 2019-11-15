المسحل: الجولة العاشرة لن تُؤجل

المواطن - محمد سمعه

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن اتحاد القدم سيجتمع مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد ورابطة دوري المحترفين والأندية لتحديد الإستراتيجية المتبعة بالفترة المقبلة بعد مشاركة المنتخب السعودي في خليجي 24.

وقال المسحل لـ قناة 24 الرياضية: لدينا اجتماع مع الجهاز الفني للأخضر وأيضًا مع رابطة الدوري والأندية لوضع الإستراتيجية المتبعة بعد مشاركة الأخضر في البطولة الخليجية.

وأضاف المسحل: الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لن يتم تأجيلها وستُقام في موعدها ونعلم أن الوقت ضيق؛ لأن البطولة ستنطلق بعد أقل من 13 يوم، ولكننا سنجتمع وسنحدد الإستراتيجية المناسبة بالتشاور مع كل الأطراف.

وأعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن مواعيد مباريات المنتخب السعودي وباقي المنتخبات المشاركة في بطولة خليجي 24، المقرر إقامتها في قطر.

وسيخوض المنتخب السعودي مباراته الأولى أمام منتخب الكويت يوم 27 نوفمبر على ملعب عبدالله بن خليفة.

أما المباراة الثانية للأخضر، فسوف تكون أمام منتخب البحرين يوم 30 نوفمبر على ملعب عبدالله بن خليفة.

أما المباراة الثالثة في دور المجموعات، فستكون أمام منتخب عُمان يوم 2 ديسمبر على ملعب عبدالله بن خليفة.

وجاء الأخضر في المجموعة الثانية بصحبة منتخبات الكويت والبحرين، وعُمان حامل لقب النسخة الماضية، وتواجد في المجموعة الأولى كل من قطر صاحبة الأرض، الإمارات، اليمن والعراق.