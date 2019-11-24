المسحل: تتويج #الهلال امتداد للطفرة السعودية

المواطن - مروة نبيل

هنّأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، رئيس نادي الهلال فهد بن نافل وأعضاء مجلس إدارته والجهازين الفني والإداري واللاعبين والجماهير لتتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وتُوج الهلال اليوم بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/0.

وأشاد المسحل بالمستوى الكبير الذي قدمه لاعبو الهلال في مباراتي النهائي والذي توجوه بالفوز باللقب الغالي الذي يضاف لقائمة الإنجازات الرياضية للمملكة، مضيفًا: “تتويج الهلال باللقب الآسيوي يعد امتدادًا للطفرة التي تعيشها الكرة السعودية حاليًا على كافة الأصعدة”.

وتابع في بيانه: “وهذا دليل الدعم والاهتمام الكبيرين الذي يجده القطاع الرياضي من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والدعم السخي والاهتمام من قِبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومتابعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والذي أثمر عن الكثير من المنجزات على صعيد المنتخبات والأندية”.