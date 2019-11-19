المسحل ورئيس وفد باراجواي يتبادلان الهدايا

المواطن - مروة نبيل

تبادل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، ورئيس وفد منتخب باراجواي إنريكي سانشيز الهدايا التذكارية.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء تبادل الهدايا التذكارية بين المسحل وسانشيز على هامش المباراة الودية الدولية التي جمعت الأخضر بمنتخب باراجواي اليوم.

ولعبت المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره باراجواي وديًّا على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض “ملعب الملز”، وانتهت المباراة الودية الدولية بالتعادل السلبي.

وتأتي مباراة السعودية وباراجواي الودية، ضمن استعدادات الأخضر لمواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.