المسحل يشكر ولي العهد: دمت سندًا وملهمًا لكل النجاحات
بعد استقباله لفريق الهلال

المسحل يشكر ولي العهد: دمت سندًا وملهمًا لكل النجاحات

2019/11/27
الساعة 12:10 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، الشكر إلى ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان؛ لاهتمامه بالقطاع الرياضي.

ونشر المسحل عبر حسابه الخاص على “تويتر”، صورة له مع الأمير محمد بن سلمان وعلق قائلًا: “تعجز المفردات عن وصف المشاعر تجاه اهتمامك ومتابعتك ودعمك سمو سيدي ولي العهد.. دمت سندًا وفخرًا وملهمًا لكل النجاحات”.

واستقبل ولي العهد اليوم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ورئيس مجلس إدارته والجهازين الفني والإداري، بعد تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وهنأ ولي العهد مسؤولي ولاعبي فريق الهلال السعودي بهذا الإنجاز للوطن وظهورهم المشرف في البطولة، والتأهل لكأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عاليًا في المحفل العالمي.

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