المسند: غيث مستمرة وتؤثر بهذه المناطق

المواطن - الرياض

أوضح أ.د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أن حالة غيث المطرية وفي يومها الثاني عشر مستمرة بإذن الله تعالى.

وأضاف “من المتوقع أن تؤثر على أجزاء من مناطق: الشرقية الرياض مكة الباحة عسير .. هذا والله أعلم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق, جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك على مناطق الشرقية، الرياض وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة.

في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة, كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة.