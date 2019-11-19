المسيء لسكان الباحة في قبضة الأمن

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

قبضت شرطة منطقة الباحة، مساء أمس الثلاثاء، على صاحب المقطع المسيء في أقل من 5 ساعات من توجيه الأمير حسام بن سعود بسرعة ضبطه؛ تمهيدًا لتقديمه إلى النيابة العامة.

وباشر رجال الأمن تنفيذ التوجيه الكريم والقبض على المسيء في أقل من 5 ساعات بعد توجيه أمير المنطقة بالتصدي لكل ما يمس كرامة أبناء الباحة أو السخرية من إنسانها وأهميتها كجزء أبي من الوطن الغالي.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة بأن الإمارة تستهجن ما يتم تداوله من مقطع مسيء لعادات وتقاليد أهالي منطقة الباحة، وتم تصويره في ساعات متأخرة من الليل، واصفًا الفعلة بأنها “لا مسؤولة”.

وأكد أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات؛ كون ما جاء في المقطع المتداول إساءة للمنطقة وأهلها.