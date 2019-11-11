المشاكل تُلاحق #الاتحاد في موسم غريب

المواطن - محمد سمعه

يمر نادي الاتحاد بموقف لا يُحسد عليه، وذلك بسبب كثرة المشاكل التي تلاحق النادي سواء على المستوى الإداري أو الفني.

وكانت آخر الأزمات التي صدمت الاتحاد، هي أزمة مستحقات اللاعب أحمد العوفي، حيث طالبت لجنة الانضباط والأخلاق الاتحاد بضرورة تسديد المستحقات البالغة 3 ملايين ريال أو إرسال ما يُفيد بتنفيذ القرار.

ولا تعد مشكلة أحمد العوفي هي الأولى للعميد في الموسم الجاري، حيث عانى العميد مع المستحقات المتأخرة لـ المدرب الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني السابق لـ الاتحاد والمدرب الحالي لـ فريق ويست برميتش آلبيون الإنجليزي.

وكان سلافين بيليتش تولى تدريب نادي الاتحاد في أواخر عام 2018 بديلًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، ولكنه لم يستمر كثيرًا حتى تمت إقالته في شهر فبراير الماضي في عهد لؤي ناظر.

وقالت تقارير صحافية: إن المدرب الكرواتي بيليتش لديه مستحقات تتخطى الـ10 ملايين دولار أمريكي، يسعى إلى الحصول عليها من الاتحاد بعد إقالته في فبراير الماضي.

ووجدت أزمة أخرى، أيضًا هددت نادي الاتحاد خلال الفترة الأخيرة وهي أزمة تأخر مستحقات اللاعب التونسي أحمد العكايشي، مهاجم الاتحاد سابقًا.

وكان أحمد العكايشي تقدم بشكوى لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ وذلك بسبب تأخر نادي الاتحاد في دفع 8 ملايين ريال كمستحقات متأخرة بعد رحيله عن صفوف العميد.

وخيّب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد طموحات جماهيره في الموسم الحالي، حيث كان من المتوقع منافسة العميد على لقب الدوري، ولكن بسبب تراجع النتائج والاختيار الخاطئ للصفقات، أصبح الاتحاد ينافس على البقاء في مراكز الوسط في جدول الدوري.