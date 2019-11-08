المصارع غريفز : مخاوفي خاطئة .. السعوديون كرماء للغاية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال المصارع الأمريكي المحترف، ومعلق اتحاد WWE، كوري غريفز، إن اتحاد مصارعة المحترفين، ينظم عروضًا مستمرة في المملكة منذ عرضه الأول في 2018، مؤكدًا على أن جميع العروض سارت بسلاسة.

وتابع: “المواطنون السعوديون يحبون عروض المصارعة كثيرًا، بعض المصارعين يخشون الذهاب إلى هناك ويفضلون البقاء في الولايات المتحدة، بسبب صورة ذهنية خاطئة وأستطيع أن أؤكد أنها خاطئة تمامًا”.

وأثنى “غريفز” على تجربته في المملكة، واصفًا إياها بـ”الاستثنائية”، وأنه تمتع بالعمل هناك، متابعًا: ” اسمحوا لي أن أقول إنه كان لدي تحفظات عند ذهابي للمرة الأولى للمملكة، لكن الآن ذهبت 4 مرات حتى الآن، وكانت تجربة رائعة، والسفر سهل وممتع، والأشخاص أيضًا كريمون للغاية”.

وسبق وأن تحدث “غريفز” في إحدى حلقات برنامجه الحواري After The Bell عن تفاصيل ما حدث داخل الطائرة التي تأخرت في المملكة بعد عرض جوهرة التاج 2019، مؤكدًا أنه كان مجرد خلل ميكانيكي فيها.