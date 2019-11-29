المصالحة ومطاردة الفوز شعار الأخضر

المواطن - محمد سمعه

يدخل المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، لقاء منتخب البحرين بشعارين وهما مصالحة الجماهير ومطاردة الفوز في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس الخليج في نسختها الـ24 والمُقامة في قطر.

وسيعتمد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي على عودة نجوم الهلال بكامل جاهزيتهم للمشاركة غدًا أمام المنتخب البحريني

وفي مباراة السعودية والكويت، لم يشارك إلا اثنان من لاعبي الهلال فقط وهما نواف العابد ومحمد كنو مع إراحة باقي نجوم الأزرق مثل سالم الدوسري وسلمان الفرج وهتان باهبري وياسر الشهراني وعبدالله عطيف بسبب التواجد في نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكدت الجماهير السعودية أن عودة جميع نجوم الهلال ومشاركتهم في المباريات الأساسية مع الأخضر سيعزز بصورة كبيرة من فرص المنتخب السعودي للمنافسة على خليجي 24.

واتفق معظم الجمهور على أن تواجد نجوم الهلال يُطمئن الأخضر وأن البداية الحقيقية للمنتخب السعودي ستكون أمام منتخب البحرين السبت.

وكان الأخضر قدم أداءً مخيبًا لـ الآمال في مباراة المنتخب الكويتي، التي أُقيمت أول أمس الأربعاء وانتهت بفوز الكويت بثلاثية مقابل هدف.

وعاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الخميس إلى تدريباته، وذلك استعدادًا لمواجهة البحرين في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج لكرة القدم.

ويواصل الأخضر اليوم الجمعة تدريباته على ملعب التدريب بأسباير في تمام السادسة مساءً.