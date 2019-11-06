المغامسي يعلن إعادة افتتاح موقع الراسخون في العلم

المواطن - الرياض

أعلن إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، إعادة افتتاح موقعه الرسمي الراسخون في العلم.

وقال الشيخ المغامسي في تغريدة له عبر تويتر، صباح اليوم الخميس: بحمد الله وعونه وتوفيقه تم في ضُحى هذا اليوم المبارك إعادة افتتاح موقعنا الرسمي (الراسخون في العلم) على الرابط هنا بعد تطويره وتحديثه وتجديده.

وسأل الشيخ المغامسي، الله تعالى أَنْ يجعله موقعاً علمياً مباركا نافعاً للناس، خاتمًا بقوله” الحمد لله أولاً وآخرًا”.

جدير بالذكر أن الشيخ المغامسي هو إمام وخطيب مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام، وولد بقرية خيف الحزامي بوادي الصفراء في محافظة بدر غرب المدينة المنورة، ثم انتقل إلى المدينة المنورة في حي باب الكومة ثم انتقل إلى ارض الكردي ومن هنا كانت بدايته فقد أمَّ المصلين في جامع السلام لأول مرة في حياته وبقي إمامًا لها لعشرين عامًا.

المغامسي يعمل عضوًا في هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة طيبة، وهو إمام وخطيب مسجد قباء، وأمين لجنة الأئمة بالمدينة النبوية، ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة سابقًا، ومُفسر وعالم وأديب، ويُكنى بأبي هاشم؛ نسبة لابنه الأكبر.