المفتي يجيب على سؤال حول اكتتاب أرامكو

المفتي يجيب على سؤال حول اكتتاب أرامكو

2019/11/19
الساعة 5:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - الرياض

أكد المفتي العام للمملكة العربية السعودية، سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن الاكتتاب في شركة أرامكو جائز شرعًا ولا شبهة فيه سائلًا المولى عز وجل التوفيق.

وأجاب المفتي على سؤال أحد المستفتين عبر تطبيق الفتوى “اسألني” التابع للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، من أحد المواطنين جاء فيه : ما حكم الاكتتاب في شركة أرامكو ؟ ليرد المفتي بالقول: جائز، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يأتي هذا فيما تتواصل عملية الاكتتاب لكل من الشركات والأفراد التي بدأت اعتبارًا من يوم الأحد الماضي وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ الموافق 04/ 12/ 2019م، للشركات بينما ستنتهي يوم 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م للمستثمرين الأفراد.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • السوق يواصل الارتفاع مدعومًا باكتتاب أرامكو
    •
  • الغدير يوجه نصائح للمكتتبين في أرامكو
    •
  • بالخطوات.. كيف تشارك في اكتتاب أرامكو؟
    •
  • اكتتاب أرامكو بداية لاستثمارات الأفراد في الطاقة
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :