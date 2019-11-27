الملاكمان جوشوا ورويز يصلان المملكة

المواطن - واس

وصل الملاكمان البريطاني أنطوني جوشوا والمكسيكي أندي رويز إلى المملكة وذلك من أجل الاستعداد لنزال السابع من ديسمبر المقبل بينهما.

ونشر الحساب الرسمي لـ هيئة الرياضة عبر تويتر صورًا من وصول الملاكمين إلى المملكة، حيث سيُقام النزال بينهما في ميدان الدرعية الذي يتسع لـ15 ألف متفرج.

وعبر بطل العالم أندي رويز جونيور عن ثقته بنفسه وأدائه في المباراة المرتقبة قائلاً: “أشعر أنني في حالة جيدة لخوض هذا النزال، لقد صنعت التاريخ في نيويورك وسأعيد صناعته مجدداً في المملكة العربية السعودية أمام الجمهور السعودي الذي أتشوق للقائه في مدرجات الحلبة”.

وأضاف رويز:”أنا في أتم الجاهزية لخوض هذا التحدي الكبير أمام جوشوا، وأشعر أنني سأكسب التحدي أمام أنظار العالم، فلقد وصلت لمرحلة متقدمة من التحضير الذهني والنفسي التي تجعلني قادراً على الفوز بهذه المواجهة”.

من جهته، قال الطرف الثاني في النزال الملاكم آنتوني جوشوا: “ستكون ليلة تاريخية سيتحدث عنها كل من حضرها لأحفادهم مستقبلاً، ليلة كتلك الليالي الاستثنائية في الملاكمة، وسأسعى بكل قوة لكسب النزال والتحدي أمام خصم قوي وعنيد”.

وأضاف: “أنا سعيد بخوض هذا النزال لأول مرة في المملكة العربية السعودية، فلقد أخذت انطباعاً رائعاً منذ عقد المؤتمر الصحفي قبل أشهر هنا في الدرعية، وجدت الجميع متحمس لهذا النزال ووجدت الشعب السعودي المضياف متحمساً لهذه المواجهة، خصوصا القائمين على هذا الحدث الكبير الذين وجدت عملهم المميز على أرض الميدان، وأعدكم جميعاً بأنها ستكون ليلة استثنائية وللتاريخ”.