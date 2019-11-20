الملك سلمان: تطبيق الشريعة والوحدة والتضامن والشورى أسس قامت عليها المملكة

المواطن - الرياض

تفضل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وأكد خادم الحرمين في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن نهج المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس قائم على تطبيق شرع الله وعلى أسس الوحدة والتضامن والشورى وإقامة العدل واستقلال القرار.

وقال خادم الحرمين : نحمد الله على ما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية جعلت من بلادنا مصدر فخر وعز لنا جميعًا، ونؤكد أن المملكة تسير بعون الله في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بجميع محاورها التي ترتكز على النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة.