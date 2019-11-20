الملك سلمان: سنواصل جهودنا في تمكين المرأة السعودية

الملك سلمان: سنواصل جهودنا في تمكين المرأة السعودية

2019/11/20
الساعة 3:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت لدى القطاعين العام والخاص.
وقال خادم الحرمين في كلمة له في مجلس الشوري اليوم : سنواصل جهودنا في تمكين المرأة السعودية ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاص، ونشير بكثير من الاعتزاز لارتفاع نسبة مشاركة المرأة من 19.4% بنهاية عام 2017 إلى 23.2% بنهاية النصف الثاني من عام 2019.
وتابع خادم الحرمين : نؤكد حرصنا واهتمامنا بتنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، ونشهد هذا العام ارتفاعًا في أعداد المنشآت بنسبة 13% ونمو حجم إقراضها، ونواصل تشجيعها لرفع حصتها في المشتريات الحكومية.

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