الملك سلمان: طرح أرامكو سيخلق آلاف الوظائف ويجذب استثمارات أجنبية

الملك سلمان: طرح أرامكو سيخلق آلاف الوظائف ويجذب استثمارات أجنبية

2019/11/20
الساعة 3:36 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن طرح شركة أرامكو سيخلق آلاف الوظائف ويجذب استثمارات أجنبية.
وأضاف خادم الحرمين في كلمة له في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى أن السياسة النفطية للمملكة تهدف إلى تحقيق أمن وموثوقية إمدادات النفط مشيرًا إلى سرعة استعادة أرامكو للإنتاج بعد الهجمات التي وقعت مؤخرًا تثبت القدرة على تلبية الطلب العالمي.
وتابع خادم الحرمين : نحمد الله على ما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية جعلت من بلادنا مصدر فخر وعز لنا جميعًا، ونؤكد أن المملكة تسير بعون الله في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بجميع محاورها التي ترتكز على النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة.
وقال الملك سلمان : حرصنا على المضي قدمًا في المشاريع التنموية وخلق مجالات اقتصادية جديدة دليل على عزم الدولة الراسخ على تحقيق أهدافها بتنويع قاعدة الاقتصاد واستثمار المتغيرات الاقتصادية لبناء مكتسبات وطنية جديدة، سيكون المواطن فيها الهدف والرافد.

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