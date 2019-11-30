الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الكونغو في ضحايا الفيضانات

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا وما نتج عنها من وفيات.

وقال الملك علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة للرئيس فليكس تشيسكيدي في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا وما نتج عنها من وفيات.

وقال ولي العهد: بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت العاصمة كينشاسا، وما نتج عن ذلك من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة.