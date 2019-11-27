الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا بذكرى الاستقلال

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس ايلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس ايلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.