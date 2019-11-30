الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس فوستان أركونج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس فوستان أركونج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.