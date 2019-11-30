الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس رومانيا
بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس رومانيا

2019/11/30
الساعة 2:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس كلاوس فرنر يوهانز رئيس رومانيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس كلاوس فرنر يوهانز رئيس رومانيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى
    •
  • بلومبيرغ تتحدث عن الاكتتاب الأكبر عالميًّا .. السعوديون يدعمون رؤية ولي العهد
    •
  • مبنى MBC في #دبي يتزين بصورة ولي العهد
    •
  • الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الفرنسي
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :