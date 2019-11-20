الملك سلمان: 286 صاروخًا حوثيًا و289 طائرة مسيرة لم تمنع مسيرة التنمية

المواطن - الرياض

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة تعرضت لـ 286 صاروخًا باليستيًا و289 طائرة مسيرة ولم يؤثر ذلك على مسيرة المملكة التنموية ولا حياة المواطنين والمقيمين فيها بفضل من الله ثم بفضل منسوبي قطاعاتنا العسكرية والأمنية.

وتابع خادم الحرمين الشريفين في كلمة له في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى: نفخر بشهداء الواجب والمصابين الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل العقيدة والوطن، ونؤكد على أن أسرهم ستظل دومًا موضع عنايتنا واهتمامنا.

وأوضح الملك سلمان أن الدولة تواصل بذل الجهود لإيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وخفض معدل البطالة، وقد قطعنا خطوات كبيرة في تطوير القدرات البشرية وتهيئة شباب الوطن ذكورًا وإناثًا لسوق العمل.