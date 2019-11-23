الملك وولي العهد يهنئان رئيس سريلانكا

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وقال الملك المفدى: “يسرنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وقال سمو ولي العهد: “يسعدني بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والرقي”.