المملكة تتسلم رئاسة مجموعة العشرين

المواطن - الرياض

تسلمت المملكة العربية السعودية اليوم السبت، رئاسة مجموعة العشرين وذلك خلال اجتماعات وزراء خارجية المجموعة في مدينة ناغويا اليابانية.

وتسلم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان رئاسة المملكة للمجموعة من وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي.

وقال وزير الخارجية: تشرفت اليوم بتسلم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020، سيكون عاماً مليئاً بالأمل والعمل، وسيكون عاماً حافلاً بالتواصل والحوار ليكون الإنسان في قلب التنمية المستدامة ومستفيداً من تقنية العصر.. أهلاً بكم في السعودية.

يذكر أن مجموعة العشرين والتي تعرف اختصاراً بـ G20 ، وتضم الاتحاد الأوروبي و19 دولة هي: الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، والبرازيل، والأرجنتين، وجنوب إفريقيا، والصين، والسعودية، والهند، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وتركيا، وأستراليا، وروسيا، ويحق للدولة المستضيفة دعوة دول من خارج المجموعة للمشاركة في القمة

وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، كما تمثل نحو 85 % من الناتج القومي العالمي، وتشكل حصة دولها 75% من إجمالي التجارة العالمية.