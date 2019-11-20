المملكة تفوز مجددًا بعضوية مجلس اليونسكو التنفيذي

المواطن - الرياض

فازت المملكة مجددًا بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.

من جانبه أكد وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان أن هذا الفوز يضع المملكة في مكانها الطبيعي/ معبرًا عن تطلعه للتعاون مع شركاء المملكة للعمل سويًا لتعزيز السلام عبر التربية والعلوم والثقافة والفنون.

وجاء ترشيح المملكة لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو بتوجيه من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وحظي ملف الترشح بمتابعة مستمرة من سموه.

ولا شك أن فوز المملكة بالعضوية سيعطيها فرصة المشاركة في صناعة واتخاذ القرارات على المستوى الدولي، حيث أتى الفوز بعد جهود كبيرة بذلتها المملكة في الحملة الانتخابية، والتي تضمنت إطلاق مشاريع ومبادرات قصيرة المدى بين المؤسسات السعودية غير الربحية واليونسكو منذ بداية العام أبريل 2018

وهذا الفوز ليس بمستغرب على المملكة، فهي من الدول المشاركة في تأسيس المنظمة منذ عام 1946، وساهمت من حينها إلى اليوم في مبادرات ومشاريع المنظمة، وتأتي العضوية استحقاقًا لهذا الالتزام.