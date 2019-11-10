المنتخبات السعودية بجميع البطولات الآسيوية 2020

المواطن - مروة نبيل

تألقت المنتخبات السعودية في الفئات السنية وكرة القدم الصالات في التصفيات، لتحجز مكانها في البطولات الآسيوية عام 2020.

وخطف الأخضر الشاب بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا، بعد تعادله بنتيجة 1/ 1 ضد منتخب أوزبكستان اليوم.

وتصدر المنتخب السعودي تحت 19 عامًا المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا 2020 برصيد 7 نقاط، من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء اليوم، وبفارق الأهداف عن أوزبكستان صاحب المركز الثاني.

وتمكن المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، من التأهل إلى بطولة كأس آسيا 2020 التي ستُقام في تايلاند، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

ونجح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عامًا في خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2020 التي تحتضنها البحرين في شهر سبتمبر.

وتأهل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2020 المقرر إقامتها في تركمانستان، خلال شهر فبراير المقبل.