المنتخب السعودي إلى كأس آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة المنتخب السعودي تحت 19 عامًا ضد نظيره الأوزباكستاني بالتعادل الإيجابي، ليخطف الأخضر الشاب بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2020.

المنتخب السعودي:

وبدأت مباراة المنتخب السعودي ضد أوزبكستان بشكل سريع، وضغط لاعبو الأخضر الشاب لتسجيل هدف مبكر، إلا أن التعادل السلبي ظل مخيمًا على نتيجة اللقاء حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ونجح نجم الأخضر، باسل السيالي، في تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 39، ليمنح المنتخب السعودي تحت 19 عامًا التقدم في الشوط الأول من المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخُبر.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين لهز الشباك، وسط تفوق نسبي للأخضر، وتمكن منتخب أوزبكستان من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي، وتأهل المنتخب السعودي رسميًا إلى كأس آسيا 2020.

وتصدر المنتخب السعودي تحت 19 عامًا مجموعته في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا 2020 برصيد 7 نقاط، من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء اليوم، وبفارق الأهداف عن أوزبكستان صاحب المركز الثاني.