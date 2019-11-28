المنتخب السعودي يتقدم مركزين في تصنيف فيفا

المواطن - مروة نبيل

تقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مركزين في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي أصدره، اليوم الخميس.

واحتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المركز السادس آسيويًا والـ67 عالميًا في تصنيف فيفا الجديد لشهر نوفمبر، برصيد 1351 نقطة.

وجاء تقدم المنتخب السعودي في التصنيف الجديد، بعد ظهوره بشكل مميز في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث نجح في الفوز على أوزبكستان وسط جماهيرها بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام باراغواي وديًا، يوم 19 من شهر نوفمبر الجاري، وظهر بشكل جيد في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في ترتيب مجموعته بالتصفيات الآسيوية المزدوجة برصيد 8 نقاط، خلف أوزبكستان المتصدر بـ9 نقاط، ولكن الأخضر خاض مباراة أقل.

وعلى الصعيد الآسيوي، جاء المنتخب الياباني الأول لكرة القدم في الصدارة، يليه إيران، كوريا الجنوبية، وحل المنتخب الأسترالي رابعًا.