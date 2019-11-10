المنتخب السعودي يصل طشقند

المواطن - مروة نبيل

وصلت، مساء اليوم الأحد، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى العاصمة طشقند استعدادًا لمواجهة نظيره الأوزباكستاني، يوم الخميس المقبل.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأوزباكستاني على ملعب باختكور المركزي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول بعثة الأخضر إلى مطار طشقند الدولي، وكان في استقبالها سفير خادم الحرمين الشريفين في أوزبكستان هشام بن مشعل السويلم، ونائبه نايف الشمري، ورئيس قسم المراسم بالسفارة ماضي السبيعي وصالح الحدب.

وقدم مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حسين الصادق، شكره وتقديره لسفير خادم الحرمين الشريفين على حُسن الاستقبال وكافة التسهيلات التي لقيتها بعثة الأخضر فور وصولها اليوم.

ومن المقرر أن يجري المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يوم غد الاثنين، حصته التدريبية الأولى على ملعب ولوكوتيف عند الساعة الخامسة مساء.